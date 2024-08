“X Factor 2024” al via il 12 settembre su Sky | il promo ufficiale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 1 agosto 2024) Poco più di un mese al 12. Ecco quando manca a X2024 – su Sky e in streaming su NOW – con la novità di Giorgia come presentatrice e Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi pronti nel ruolo di giudici. Leggi anche › Giorgia a “X2024”: la prima volta da conduttrice in carriera. Chi sono i giudici Giorgia assieme ad Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. (Sky) Per creare un po’ di hype mentre l’Italia è al mare o chiusa in casa con l’aria condizionata a manetta, Sky ha lanciato oggi un