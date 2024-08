Uno di noi | Kevin Costner e Diane Lane in un dramma intenso su Canale 5

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il film “Uno di Noi” (Let Him Go) è un filmtico del 2020 diretto da Thomas Bezucha, che ha recentemente fatto il suo debutto su5. Basato sul romanzo omonimo di Larry Watson, il film vede protagonistinei panni di due nonni determinati a salvare il loro nipotino da una famiglia pericolosa. Tutto su “Uno di noi”, il film con(Credits: ANSA) – VelvetMagLa trama del film La storia si sviluppa negli anni ’60 e segue la vita di George Blackledge (), un ex sceriffo, e sua moglie Margaret (). Dopo la tragica morte del loro figlio, i Blackledge vivono un periodo di grande dolore e cercano conforto nel loro nipotino, Jimmy. Tuttavia, quando la vedova del loro figlio, Lorna (Kayli Carter), si risposa con Donnie Weboy (Will Brittain), un uomo violento, le cose prendono una piegatica.