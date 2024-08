Un altro colpo della banda dei trattori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) RICENGO (Cremona) Brutta sorpresa per un agricoltore che ieri all’alba non ha più trovato il trattore. Lache da qualche settimana ruba macchine agricole nelle cascine cremasche e cremonesi – furti si segnalano anche nel Lodigiano e nel Pavese – ha colpito ancora. Un agricoltore di Bottaiano l’altra notte aveva lasciato il trattore, come si usa fare, nel campo dove grazie a una turbina prelevava acqua da una roggia per immetterla nel campo. Ieri mattina all’alba, quando è andato a riprenderlo, non l’ha più trovato. Un furto facile per i ladri che stanno operando in zona, visto che non c’era nessuno a vigilare. Intanto il derubato ha inviato la foto del trattore sparito con il numerotarga, caso mai qualcuno lo incroci. Gli agricoltori stanno dando una mano al collega derubato, andando a cercare nei capannoni vuotizona.