Stano eroico ma non basta | quarto nella marcia Parigi oggi il match Khelif-Carini | sarà un massacro?

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sesto giorno delle Olimpiadi di2024, in pista la "regina" atletica leggera. Grande attesa per lacon i campioni olimpici in caricanel maschile e Palmisano nel femminile, speranze di medaglia per gli azzurri anche da nuoto, scherma, canottaggio e judo. Riflettori accesi anche sulla boxe, con il contestatissimotra l'algerina "intersex" Imanee l'italiana Angela. 20 KMMassimonon è riuscito a bissare l'oro di Tokyo 202120 km di. L'azzurro ha chiuso alpostomaschile dei Giochi di2024 dopo una gara condotta nel gruppo di testa, a il 32enne pugliese delle Fiamme Oro ha accusato dei problemi alla caviglia sinistra nel finale di gara che hanno compromesso il podio.