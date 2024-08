Orsa uccisa in Trentino | Salviamo i tre cuccioli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Macerata, 1 agosto 2024 – Un esposto in seguito all’uccisione dell’Kj1, per tutelare i suoi tre. A presentarlo è l’avvocato Giovanni Bora di Macerata: “Invito il dirigente del Servizio foreste e Servizio faunistico di Trento a dare immediata disposizione, coerentemente con i doveri di istituto, affinché i tred’orso siano cercati e salvati – è l’appello del legale -, nonché custoditi secondo le indicazioni dei veterinari onde consentirne il reinserimento in natura ove possibile”.