Movida sicura ztl a viale Italia e via De Conciliis nei week end

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal primo fine settimana di agosto e almeno fino a dopo ferragosto, torna l’esperimento dell’isola pedonale nei luoghi simbolo dellaavellinese,e via De Concliis. L’ordinanza di Polizia Municipale a firma del Vice Comandante Domenico Sullo dispone: L’istituzione del divieto di circolazione, escluso residenti, in Via De Concilij; L’istituzione del divieto di circolazione, escluso residenti, inda intersezione con Via Sellitto-Del Gaudio a intersezione con Via De Concilij; dalle ore 21.00 alle ore 01.