LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso i primi e secondi turni della mattina Musolesi nel pomeriggio

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16 Ruiz vince 27-26 il terzo parziale: adesso siamo sul 4-2. 10.13 Pitman vince anche il secondo set, stavolta per 27-26, la britannica comanda per 4-0. 10.10 Pitman che parte bene e si porta sul 2-0 con un primo parziale vinto per 28-27. 10.07 Ora si sfidano la britannica Bryony Pitman e la messicana Angela Ruiz. 10.05 Vince nettamente per 6-0 la cinese Li Jiaman, la danese Danstrup ha tirato sulli evidentemente non sufficienti per questi palcoscenici. 10.02 La cinese Li Jiaman vince anche il secondo set per 28-24 e si porta sul 4-0. 9.59 La cinese Li Jiaman vince il primo set per 26-17, la danese addirittura all’ultima freccia ha fatto appena due punti. 9.57 Cominciano gli incontri al femminile con il confronto tra la cinese Li Jiamin e la danese Kirstine Danstrup. 9.