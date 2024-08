Liberato il giornalista Usa Gershkovich condannato in Russia per spionaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Ildel Wall Street Journal Evanperin, sarà ogginell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Lo riferisce Fox News: il conduttore Trace Gallagher ha annunciato in diretta che ilsta per rientrare negli Stati Uniti. Nell’annuncio Fox News cita informazioni ottenute dal Wall Street Journal e senza fornire ulteriori dettagli, precisando che il canale sta lavorando per ottenere maggiori informazioni sul possibile scambio. Il reporter si trova in carcere indal marzo del 2023, quando era arrestato nella città di Ekaterinburg, sugli Urali. È stato il primostraniero arrestato indopo la fine della Guerra Fredda.