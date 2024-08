La storia dietro l’argento del canottaggio | la morte di Mondelli l’embardèe e il riscatto di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il quattro di coppia maschile italiano ha vissuto gli ultimi tre anni come un film, un lungo film per larghi tratti davvero tragico e malinconico, ma da ora ha un argento olimpico al collo che, almeno in parte, può stemperare il dolore. Uno dei componenti di questa barca nel 2018 era Filippo, il quale ai campionati europei di Glasgow vince l’oro insieme a Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Gli ultimi tre, ieri, erano in barca,no, perché nel gennaio del 2020 gli è stato diagnosticato un osteosarcoma e nell’aprile del 2021 è morto. La barca ha continuato a vogare e vincere con Simone Venier al posto died è diventata la barca di punta di tutto ilazzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.