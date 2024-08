Italdesign e Sabelt insieme per il sedile delle auto del futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024), azienda che disegna e costruisce sedili e cinture di sicurezza per l’motive, e, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un innovativo. “Si tratta – spiega una nota – di un sistema pensato per ledel, caratterizzato da leggerezza e innovazione, con un importante focus sulla sostenibilità dei materiali e dei processi produttivi. Un progetto interamente sviluppato sul territorio e che vuole essere un esempio della qualità dei prodotti Made in Italy a livello internazionale”. La collaborazione si estenderà fino ad aprile 2027, coinvolgendo team di entrambe le realtà, per favorire lo scambio di competenze e informazioni.