Isole minori prevenzione rischio sismico | approvata la graduatoria dei contributi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Un significativo passo avanti nellastrutturale delle. La prima fase si è conclusa, ora si passa subito a quella definitiva”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha annunciato la firma del capo dipartimento di Casa Italia al decreto che approva le graduatorie delle proposte progettuali per interventi didelsu edifici e infrastrutture ammesse al finanziamento, nell’ambito dell’Avviso pubblicoche prevedeva una disponibilità finanziaria di cento milioni di euro. Le graduatorie saranno subito pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, alla sezione approfondimenti. Le 44 domande ammesse hanno richiesto un impegno complessivo di circa 80 milioni di euro, 33 proposte progettuali riguardano la categoria «Edifici» per un totale di 44.722.