Il portellone era aperto a picco mega yacht da 19 milioni | VIDEO

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unimbarca acqua e rischia di inabissarsi. Accade al largo della costa di Cefalonia, in Grecia. Si tratta del 47 metri Ethos, del valore di 19di euro, ristrutturato solo due mesi fa. Il natante di lusso ha iniziato a imbarcare acqua sulla rotta verso Ithaki con a bordo cinque turisti e cinque membri dell'equipaggio. Secondo media locali alla base dell'incidente ci sarebbe una clamorosa disattenzione: unlaterale sarebbe stato lasciato. Locostruito dieci anni fa da un gruppo italiano, batte bandiera maltese. Sui social alcuni account specializzati hanno mostrato le immagini dell'imbarcazione che appare incagliata: potrebbe essere il risultato di una manovra intenzionale per evitare il capovolgimento dello scafo in mare. The 46.6-metre Admiral motorEthos has run aground in Kefalonia, Greece.