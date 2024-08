Il genio in un pugno di farina Adriano il fornaio di strada È il migliore della Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il narcisismo non gli si addice. E notarlo, in un mondo vanitoso come quello del food eristorazione, è un assoluto complimento. Che lui,Del Mastro, del resto stramerita, maestropanificazione, che all’esibizione ha sempre preferito la testarda volontà di riuscire anche senza guardarsi troppo allo specchio. Carattere, va detto, che deve avere ereditato dalle sue radici abruzzesi, ma anche dal percorso professionale in Brianza, terra dove le parole contano, ma sempre meno dei fatti. Lo ripete lui stesso: "Gli altri ti giudicano per quello che combini non per le chiacchiere". Come dire: pochi voli pindarici e invece grande capacità di cogliere l’attimo.