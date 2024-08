Gesesa l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2023

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIeri mattinadeihato all’unanimità ilche si chiude con una perdita di esercizio di € 373.769,00. Perdita che verrà integralmente coperta con l’utilizzo della riserva straordinaria.to con il parere positivo del Collegio Sindacale e dellaetà di revisione. Nel corso dell’adunanza i, dopo aver ascoltato le dettagliate relazioni degli amministratori, hanno ringraziato il Consiglio di amministrazione e, per il suo tramite, l’interaetà per aver dato ancora una volta prova di grande impegno e competenza per i risultati conseguiti in un quadro di estrema complessità e costante difficoltà.