Etna in scena | Grande successo a Zafferana per i concerti di Cammariere e Concato in attesa di NOA

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 1 agosto 2024) La perla dell’si conferma città di cultura Un vero e propriodi pubblico per gli spettacoli del primo week end diin, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale diEtnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo, con spettacoli sold out. La kermesse è partita con un bis di successi grazie alle straordinarie esibizioni di ?????? ?????????? e ????? ???????, le cui performance hanno incantato il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’, un inizio strepitoso per una rassegna che promette emozioni emusica.