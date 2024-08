Dobbiamo aspettare che Carini si faccia male? | boxe olimpica nella bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il mondo del pugilato, e in particolare quello italiano, è scosso dal match che andrà in scena oggi tra la campana Angelae l'algerina Imane Khelif,categoria 66kg. Sia l'algerina sia la taiwanese Lin Yu-Ting sono presenti alle Olimpiadi mentre erano state escluse ai mondiali di un anno fa per non aver superato il gender test. Un caso paradossale che è esploso a Parigi a poche ore dall'incontro. Ne abbiamo parlato con Maria Moroni, prima atleta italiana donna tesserata con la Federazione Pugilistica italiana quando nel 2001 il pugilato femminile è stato riconosciuto in Italia.Lei è stata l'apripista della nobile arte nel nostro Paese. Cosa ne pensa di quello che sta accadendo alle Olimpiadi? «Non entro nel merito della medicina, io non sono un medico. Ci sono dei parametri e dei valori diversi tra l'Iba, ente mondiale del pugilato, e il Cio.