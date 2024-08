Deterrenza difesa e importanza del Fianco Sud Cosa ha detto Crosetto alla Camera sul Vertice Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Summittenutosi a Washington dal 9 all’11 luglio scorso ha rappresentato un momento cruciale per l’Alleanza Atlantica, riunendo i leader dei Paesi membri per discutere le sfide di sicurezza contemporanee. Guido, ministro dellaitaliano, ha riportato in dettaglio i risultati deldurante la seduta avvenuta oggi, sottolineando l’dellae della, l’impegno italiano e le problematiche legate alsud dell’Alleanza, ponendo l’accento sulle sue osservazioni chiave. In un fuori programma,ha anche espresso, con un discorso più breve, preoccupazioni riguardanti il Medio Oriente, evidenziando la complessità della situazione e degli sviluppi recenti.