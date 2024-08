Desalinizzatori a servizio della costa L’idea per fronteggiare la siccità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Se avremo altre stagioni siccitose come quella che stiamo vivendo, l’acqua dei fiumi non sarà sufficiente. Forse bisogna iniziare a ipotizzaredei". Sono le parole del biologo Mauro Zavaldi che conosce molto bene il territorio e soprattutto i fiumi delle Marche. Nelle ultime settimane a causa delle scarse precipitazioni invernali, dello stato siccitoso e dell’uso dell’acqua dei fiumi per irrigazione e usi pubblici, ha ridotto drasticamente la portata del Tenna. Inoltre il consorzio di bonifica delle Marche a partire da oggi ha deciso la turnazione dell’acqua per uso irriguo lungo la Valdaso per garantire ilfino all’autunno.