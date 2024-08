DAZN acquisisce i diritti della Ligue 1 in Francia delle prossime 5 stagioni

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 1 agosto 2024), la piattaforma di streaming sportivo leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver acquisito iesclusivi per la trasmissione in1 McDonald's per lecinquediventerà il punto di riferimento del massimo campionato di calcio in, offrendo ai tifosi francesi tutte le 306 partite in un unico luogo: otto partite1 McDonald's in diretta e in esclusiva in programma venerdì, sabato e domenica (venerdì 20:45, sabato 19:00, sabato 21:00, domenica 15:00, domenica 17:00 e domenica 20:45) – mentre la nona partita in programma sabato alle 17:00 sarà disponibile in differita dalle 00:00sera stessa.