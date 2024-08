Casa di Comunità maxi restyling | Ma senza interruzione dei servizi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)di“sotto i ferri”, a Vaprio.completo da portare a termine in meno di due anni, madei, il cantiere convivrà con medici e pazienti, i lavori si concluderanno nel marzo 2026, a fine opere in città aprirà l’Ospedale di: 16 posti letto a metà fra il ricovero tradizionale e l’assistenza domiciliare. Trait d’union disegnato dalla nuova sanità lontana dalle corsie che ha preso forma dopo il Covid. Lo sforzo è stato spostare sul territorio quanto più personale possibile per rispondere alla richiesta di salute dei 630mila abitanti fra Sud Milano e Martesana. I lavoro per l’Asst sono in investimento da 6,4 milioni in arrivo dal Pnrr.