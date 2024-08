Alice Bellandi vince l’oro e bacia in diretta la fidanzata | il commento del telecronista Rai

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha stravinto la sua categoria ed ha conquistato la medaglia d’oro in judo -78 kg battendo in finale l’israeliana Inbar Lanir. È TUTTO VERO:è campionessa olimpica nel Judo #Olympics #HomeOfTheOlympics #Olimpiadi #Parigi2024 #Paris2024 #ItaliaTeam pic.twitter.com/dSQKnN8pgn — Eurosport IT (@EurosportIT) August 1, 2024 Questo diè il quinto oro italiano conquistato dal judo dopo quelli di Ezio Gamba (1980), Giuseppe Maddaloni (2000), Giulia Quintavalle (2008) e Fabio Basile (2016); nonché la quarta medaglia azzurra nei -78 kg dopo i tre bronzi di Ylenia Scapin (Atlanta 1996), Emanuela Pierantozzi (Sydney 2000) e Lucia Morico (Atene 2004). Al termine dell’incontroè andata are lae i telecronisti Rai sono andati un attimo nel pallone. “Vedete qui. Anche L’abbraccio Con la sua compagna“.