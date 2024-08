A 16 giorni dall’investimento Non ce l’ha fatta il novantenne travolto dal furgone in retro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) CAVA TIGOZZI (Cremona) Non ceAmbrogio Persico, ildi Cava Tigozzi investito da unla mattina del 15 luglio. L’anziano, ricoverato in Terapia intensiva dopo l’investimento, ha lottato per due settimane ma alla fine non ceed è deceduto. Troppo gravi i traumi riportati nell’investimento e troppo alta l’età perché il suo corpo fosse in grado di fargli superare le ferite. Si è spento l’altra notte. Intanto la Polizia locale, intervenuta in via Spinadesco per i rilievi del sinistro, ha stabilito le modalità che hanno portato all’investimento fatale di Persico. A metà mattinata l’anziano con la moglie stava rientrando a casa a piedi. I due si sono accinti ad attraversare, visto che abitavano dalla parte opposta della via.