X Factor ex vincitrice del talent si sfoga | Si è creata un’ossessione verso i cambiamenti del mio corpo non devo giustificarmi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nei giorni scorsi un’exdi Xè tornata a parlare della critiche ricevute dopo essere dimagrita. Già in passato Chiara Galiazzo si erata per alcune frasi indelicate pronunciate da diverse persone in merito al suo aspetto fisico. Stando a quanto raccontato dalla cantante, in molti non avevano apprezzato il suo dimagrimento. Altri invece avevano iniziato a chiederle se fosse anoressica. Nel corso di un’intervista a FanPage, l’ex volto dell’edizione 2012 di Xè tornata sull’argomento: Non mi aspettavo una cosa del genere, probabilmente perché avevo sottovalutato il fenomeno. Mi sono resa conto che si èuna vera e propria ossessione nei confronti deidel mio, non soltanto sui social ma anche di persona. Al supermercato, ad esempio, una signora mi ha fermato con la faccia affranta e mi ha detto “Mangia, mi raccomando”.