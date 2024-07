VIDEO – Inter si lavora duro ad Appiano Gentile! Pisa alle porte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’continua are adin vista dell’inizio di campionato, fissato il prossimo 17 agosto a Marassi contro il Genoa di Gilardino. Oggi nuova sessione dinamento, in attesa del test amichevole con ilin programma venerdì 2 agosto LAVORO – L’, mentre continua are sui colpi di mercato sia in entrata che in uscita,adin vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione, fissato per il prossimo 17 agosto a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Simone Inzaghi ha ritrovato anche Yann Somme e Hakan Calhanoglu, più agguerrito che mai. Sabato sarà invece il turno dei semifinalisti di Euro 2024, vale a dire i due francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard e i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.