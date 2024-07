Una squalifica illegittima Ascoli la reazione di Forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’attaccante dell’Francesconon ci sta. La sentenza della sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale presieduta da Carlo Sica con cui è statoto per nove mesi dall’attività agonistica (più seimila euro di ammenda) per il caso scommesse, la ritiene profondamente ingiusta. Così ha affidato ad un commento su Instagram la sua amarezza. "Dopo un anno di silenzio in merito al caso mediatico e federale che si è svolto intorno al mio nome – ha scritto il’attaccante romano sul suo profilo social – ci tengo, pubblicamente, a precisare quanto segue.