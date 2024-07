Trento | Unterberger Svp ' indignazione per uccisione orsa atteggiamento miope'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Stando ai dati Istat, solo in Italia ogni anno vengono macellati circa 600 milioni di animali. Quasi sempre questi animali sono vittime di enormi sofferenze all'interno degli allevamenti intensivi nonché durante le fasi di trasporto e di macellazione. Allo stesso tempo ci sono milioni di animali uccisi dalla caccia, violati dalla ricerca scientifica a meri scopi commerciali, vittime di maltrattamenti nei circhi o che perdono la vita in disastri climatici come gli incendi. La protesta degli animalisti sull'di un'che chiaramente rappresentava una minaccia per la pubblica incolumità non sta in alcuna relazione coi dati sovraesposti. È un mododi intendere la battaglia per i diritti degli animali". Lo afferma Julia, capogruppo delle Autonomie al Senato.