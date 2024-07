Ti ho svegliato io questa mattina Lucia Annunziata | la rivelazione che imbarazza Telese | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh è certamente la notizia del giorno. L'esercito israeliano, in una operazione militare, ha ucciso il capo dell'organizzazione terroristi che al momento dell'attacco si trovava a Teheran, in Iran. Il caso ha suscitato lo sdegno dei Paesi "amici" di Hamas, tra cui lo stesso Iran che per bocca dell'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato: "Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh". "Abbiamo inferto colpi devastanti a tutti i nostri nemici", ha detto invece il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione pubblica dopo il gabinetto di sicurezza A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca, si è discusso anche di questo., ospite del programma, ha spiegato ai telespettatori le ragioni dietro l'operazione militare di Tel Aviv.