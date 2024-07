Test medicina 2024 | tutto sulla graduatoria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’attesa per migliaia di aspiranti medici è finalmente terminata. Oggi sono state pubblicate le graduatorie deldi, uno degli appuntamenti più importanti e temuti per chi desidera intraprendere la carriera medica. Analizziamo i dettagli dellae le prossime fasi del percorso di immatricolazione. Ildiè una prova di selezione nazionale che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di studenti. Questoè obbligatorio per accedere ai corsi di laurea ine chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria. La prova consiste in una serie di domande a risposta multipla che coprono diverse materie, tra cui biologia, chimica, fisica, matematica e cultura generale., foto Ansa – VelvetMagQuest’anno, il numero di partecipanti ha superato le aspettative, con oltre 60.000 iscritti per circa 14.000 posti disponibili.