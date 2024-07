Temptation Island 11 Lino Giuliano replica a Martina De Ioannon | Fai la brava perché se no pubblico cose che non devo pubblicare!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ultima edizione diè stata ricca di colpi di scena e i suoi protagonisti non hanno mancato di far discutere, sia durante la messa in onda del programma sia in questi ultimi giorni, in cui hanno fatto ritorno sui social. Molti di loro, infatti, hanno raccontato retroscena inediti circa ciò che è avvenuto nel villaggio e in merito alle loro storie d’amore e alle attuali frequentazioni. Tra coloro che stanno maggiormente facendo parlare sul web ci sono sicuramente Alessia Pascarella,, Raul Dumitras eDe