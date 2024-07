Spaccio di stupefacenti 50enne in manette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di A.M. cl 1974 di Mercogliano, poiché gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish.