Rissa tra giovani in centro il sindaco | Intervenga la questura

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ponsacco (Pisa), 31 luglio 2024 – Ildi Ponsacco, ancora una volta, teatro di confusione ed episodi di violenza trastranieri. Lunedì sera alcuni nordafricani sono venuti alle mani. Uno deiè rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori, anche se alla fine il ragazzo ha rifiutato il trasporto in ospedale. «Erano chiaramente tutti ubriachi – racconta ilGabriele Gasperini – Sono partiti dal circolo Toniolo e poi si sono presi a botte per la strada. Quello che è rimasto a terra ferito ha detto di abitare in via Rospicciano. Non so se sono tutti regolari, ma sta di fatto che in quella zona, in quel palazzo, oltre ai rom si sono insediati molti nordafricani e la situazione non è più sostenibile".