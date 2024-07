Rapinata con la neonata in braccio | Nessuno si è fermato ad aiutarmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bologna, 31 luglio 2024 – “Sa cosa mi ha fatto più male dell’aggressione? L’indifferenza”. Federica è una mamma di 34 anni. Venerdì pomeriggio, con la sua bimba di 4 mesi stretta nel marsupio, stava tornando a casa. Si trovava in via Zampieri, in Bolognina, quando un uomo, a bordo di un monopattino, l’ha strattonata, scippata e buttata con violenza a terra. Svaligia l’appartamento. Ma i vicini lo scoprono e chiamano la polizia. Arrestato dopo la fuga Federica, un episodio gravissimo, ma a farle male è stato soprattutto quello che è successo dopo “La prima cosa è stata capire come stesse la bambina, che piangeva disperatamente, ma per fortuna stava bene. Eravamo per terra, io in grande difficoltà perché nella caduta mi erano volati gli occhiali e ci vedo molto poco. E quando ho chiesto aiuto a un uomo che stava passando, questo ha tirato dritto. È stato bruttissimo”.