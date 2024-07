Quintana il ritorno di Zannori | Poco tempo a disposizione ma voglio meritarmi la conferma a Maggiore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ascoli, 31 luglio 2024 – Tornare per restare. È questo l’obiettivo di Mattia, il trentenne che è stato scelto da Portaper sostituire, nelladi domenica, Lorenzo Savini. Il cavaliere di San Gemini disputerà la sua undicesima giostra ascolana, dopo le dieci già corse tra il 2017 e il 2022 sempre per difendere i colori neroverdi. Sarà lui l’unico volto ‘nuovo’ (si fa per dire) nell’edizione agostana, quella del Settantennale., che emoziona prova nel tornare al campo dei giochi? “Sono felice, perché ladi Ascoli mi è sempre piaciuta e non nego di essere entusiasta nel poterla correre di nuovo. Sono anche consapevole del fatto, però, che ilche ho aper prepararla è pochissimo, quasi nullo. Due sessioni di prove non possono essere sufficienti, ma cercherò comunque di fare il massimo”.