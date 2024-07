Parigi 2024 | scomparsi gli atleti russi sul sito dei risultati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Gli 'individuali neutrali' (Ain) con passaporto russo e bielorusso invitati alle Olimpiadi didal Comitato Olimpico Internazionale, dopo attenta disamina della loro posizione riguardo all'operazione militare speciale e all'appartenenza a club militari e alle forze di sicurezza nazionali, sono improvvisamente diventati 'fantasmi'. Il logo azzurro con un cerchio bianco riportante la scritta 'Ain', non è presente nel sistema informatico a circuito chiuso, prezioso per media accreditati di tutto il mondo per seguire in diretta tutte le gare dei Giochi e consultare, biografie degli, interviste e programmi.