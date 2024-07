Olimpiadi allenatore francese festeggia l’oro facendo pipì in strada e scontrandosi con la polizia | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024)incon laScene surreali a Parigi:uno degli allenatori della Federazionedi canoa e kayak, che stava festeggando in maniera eccessivadi Nicolas Gestin. A raccontare l’accaduto è Le Parisien: “Hato con troppi eccessi la vittoria di Nicolas Gestin, campione olimpico di slalom nella canoa singola. Guillaume Berge, 33 anni, uno degli allenatori della Federazionedi canoa e kayak, è in stato di fermo dida ieri sera (ndr lunedì) per ribellione e violenza contro gli agenti.della squadradi canoa e kayak e responsabile del kayak femminile fino a dieci mesi fa, il trentenne è stato fermato da una pattuglia dellaintorno alle 3 del mattino sul Passage Louis-Philippe, nell’XI arrondissement di Parigi.