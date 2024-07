Nuoto Marchand vince il duello contro Milak nei 200 farfalla alle Olimpiadi Razzetti ottavo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grande attesa alla Paris La Defense Arena, la Case dela questedi Parigi 2024. I 200uomini erano tra le gare da circoletto rosso, come avrebbe detto il maestro Rino Tommasi, e così è stato per agonismo e prestazione. Iltra il francese Leon, allievo di Bob Bowman, e l’ungherese Kristofuno dei temi. Il confronto è stato straordinario, con l’ungherese che ha cercato di fiaccare la resistenza del transalpino con passaggio molto veloci: 24.32 ai 50 metri, 52.86 ai 100 metri e 1:21.52 ai 150 metri. Non è servito perché, alla Michael Phelps,ha pennellato una subacquea pazzesca e chiuso con un fantascientifico 28.97 nell’ultima vasca, valso il nuovo record olimpico di 1:51.21, migliorando il primato che apparteneva proprio a Mikak (Tokyo 2020). Il magiaro (1:51.