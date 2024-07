Nube tossica di via Mariana | E’ una sostanza fuorilegge

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Fare chiarezza sull’esplosione di una bombola di gas a Calabrina". Lo chiede con un’interrogazione in Regione la consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto). L’episodio che ha suscitato l’intervento della consigliera è quello avvenuto sabato scorso in via, dove un mezzo per la diffusione di sostanze chimiche nelle coltivazioni agricole ha avuto un improvviso malfunzionanto, con il conseguente rilascio di sostanze pericolose nell’aria. Lasi sarebbe sprigionata da una bombola di bromometano.