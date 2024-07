I minieroi della foresta | quattro chiacchiere sull’animazione con il regista Massimo Montigiani

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Abbiamo avuto l'opportunità di intervistarede I, la serie di Movimenti Production presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2024 e prossimamente in onda su Rai YoYo e RaiPlay. Il mondo delle serie animate per l'infanzia è più affascinante e complesso di quello che si possa pensare. Dietro produzioni solo all'apparenza semplici si cela una grande mole di lavoro e di studio per rendere piccole e grandi storie fruibili per un pubblico delicato ma molto esigente. In Italia abbiamo uno studio che è diventato un'eccellenza nel settore: stiamo parlando di Movimenti Production, l'hub creativo dietro serie come Strappare lungo i bordi, Spooky Wolf - The Series e Topo Gigio. Produzioni diverse tra loro ma che dimostrano come Movimenti stia diventando una realtà sempre più trasversale. È stato infatti presentato