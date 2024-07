Guerrieri cresce nel ranking Si avvicina ai primi 500 al mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Andreasia entrare nei500 del. Il tennista correggese del Ct Reggio ha toccato questa settimana la posizione numero 511 della classifica ATP, suo bestin carriera: decisivo, ai fini del raggiungimento, il tabellone principale conquistato al Challenger di Trieste, coi due turni di qualificazioni superati ai danni di Andaloro e Romano, prima di arrendersi nei sedicesimi al portoghese Rocha (187 al) non senza combattere: dopo aver perso il primo parziale 7-5, "Guerro" ha replicato con un netto 6-3, prima di cedere con un altro 6-3 il terzo set. Poi è arrivato il ko al secondo turno a Zug, in Svizzera: dopo l’hurrà in 3 set sull’olandese De Krom, è arrivato lo stop per mano del padrone di casa Dietrich (6-4, 6-3).