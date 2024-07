Calendario volley femminile Olimpiadi 2024 oggi in tv | orari partite 31 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024), martedì 31, si giocano dueper quel che riguarda il torneo dialledi Parigi. Dopo la mattinata dedicata agli uomini, si giocano i primi match della seconda giornata dei gironi alla South Paris Arena 1. Non c’è in campo l’Italia, che tornerà protagonista nella giornata di domani. Alle 17.00 è in programma un big match imperdibile: Serbia contro Stati Uniti. La nazionale europea è bi-campione iridata in carica, mentre le americane difendono l’oro olimpico conquistato a Tokyo. Statunitensi che sono già spalle al muro, avendo perso all’esordio contro la Cina, mentre serbe che vogliono mettere in cassaforte il passaggio ai quarti dopo aver annichilito la Francia. In serata partita dal pronostico a senso unico: la Polonia di Wolosz e compagne non dovrebbe aver nessun tipo di problema a sbarazzarsi del modesto Kenya.