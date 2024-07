Aperto il parco pubblico di via Giovanni Acuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 –ildi viaL'assessore Casi: “Un'area verde di nuova generazione attrezzata per le attività ludico-ricreative e sportive per i più piccoli e per i più grandi, inclusiva e accogliente”oggi ildi via, un'area di 19.000 metri quadrati completamente recintata e compresa tra questa strada, via Pietro Nenni e il limitrofo tratto di tangenziale di viale Don Minzoni. Un'area verde all'interno della quale potranno essere svolte varie attività ludico-ricreative e sportive, tutte organizzate per aree tematiche: giochi per i bambini più piccoli prossimi all’area di ristoro posta all'ingresso della struttura e con un ampio spazio esterno, a salire i giochi per i bambini più grandi e i campi sportivi, due campi da calcetto e uno da street basket, collocati nel settore opposto alle abitazioni.