Ufficio informazioni turistiche Una seconda sede sul lungomare

(Di martedì 30 luglio 2024) Anche quest’anno a Cattolica lo Iat raddoppia. Oltre allaistituzionale (operativa tutto l’anno) all’interno del Palazzo del Turismo (via Mancini, 24), l’e accoglienza turistica di Cattolica ha aperto il secondo punto, estivo, all’interno del Pop Up sulRasi Spinelli dove si trova già il presidio della polizia locale. Cittadini e turisti potranno così informarsi su tutto quello che succede in città anche dal punto Iat vista mare, ora presente nel salotto estivo di Cattolica. L’presso il Pop Up sarà aperto dalle ore 17 alle 22.