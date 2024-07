Tram e bus lenti | Gli orari estivi vanno aboliti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Mezzi pubblici di superficie sempre più a rilento, d’estate ma non solo? La polemica continua, ad alimentarla sono soprattutto i consiglieri comunali di opposizione. Ieri, durante la commissione consiliare con i vertici di Atm, il forzista Alessandro De Chirico (nella foto) prima ha raccontato di "aver aspettato più di 15 minuti un mezzo che doveva riportarmi in zona San Siro" e poi ha lanciato un’idea all’amministratore delegato e direttore generale di Atm Arrigo Giana, presente in commissione: "L’o estivo dei mezzi pubblici è anacronistico visto che la città nei mesi di luglio e agosto non si svuota più, ma anzi è sempre più meta turistica. Per i mezzi di superficie che raggiungono le periferie i tempi di attesa che arrivano fino a 20 minuti sono inaccettabili. Per questo già due settimane ho protocollato una mozione in Consiglio comunale".