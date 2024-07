Surf rinviato il terzo turno del programma femminile delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Tuttoper quel che riguarda ildelai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Ildella giornata di ieri prevedeva il torneo maschile e quelloma, per colpa del meteo avverso, si è potuto disputare solamente il primo tabellone. Si gareggia nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km da Parigi, sulle onde di Teahupo’o. Tra le donne le migliori rappresentanti della tavola sono ancora in gioco e pronte a dare spettacolo come Caitlin Simmers e Caroline Marks, che alhanno già fatto vedere numeri da circo, tali da strappare gli applausi degli appassionati presenti a Tahiti. Ora rimarrà da capire se e quando ilpotrà essere recuperato, dato che i quarti di finale incombono e ilsi fa quanto mai fitto dato che sarebbero ingià stasera alle ore 21.24 italiane.