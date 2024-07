Spagna-Egitto oggi in tv calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

La Spagna sfiderà l'Egitto, in occasione della terza giornata del girone C del torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli spagnoli partono favoriti, ma occhio agli egiziani che con i loro 4 punti insidiano la vetta finora salda nelle mani degli iberici. Nella stessa giornata, anche Repubblica Dominicana e Uzbekistan si affronteranno, ma per la terza posizione. Spagna-Egitto si disputerà martedì 30 luglio, con fischio d'inizio programmato alle ore 15.00. Il palcoscenico della partita sarà il Parco dei Principi, casa del Psg.