Scappano con un furgone rubato ma la fuga finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Per sfuggire ai carabinieri un uomo ha perso la vita: questo è il tragico destino della persona che nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio è scappato a bordo di unbianco, risultato, inseguito dai carabinieri tra il comune di Santa Marinella e quello di Ladispoli. Durante laha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail ed è morto in ambulanza mentre veniva portato in ospedale. IlI passanti e i residenti di Santa Severa hanno notato con sospetto un furgoncino bianco che si aggirava tra le villette della località di mare, temendo che potessero essere ladri in “perlustrazione” pronti a mettere a segno dei furti nella notte.