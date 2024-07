Saes Getters punta sulla cosmesi in Corea presenta ZeoSaes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo l'esordio ufficiale lo scorso aprile nel settore degli ingredienti cosmetici,va alla conquista delladel Sud, patria della K-Beauty eal mercato asiatico Zeo, una linea di materie prime avanzate, a base di zeolite, progettate per potenziare le formulazioni cosmetiche e con lo ZeoUV Booster si è aggiudica il primo premio al Best Ingredient Award 2024 conferito ogni anno dalla fiera In-Cosmetics di Seul. "Il riconoscimento premia la competenza tecnica del nostro team Chemicals e l'instancabile attività di ricerca e sviluppo che portiamo avanti da quindici anni" commenta Ginevra della Porta, Chief Innovation Officer di. Lo ZeoUV Booster se aggiunto nelle formulazioni solari "consente di usare un quantitativo inferiore di filtri chimici, rendendole più sostenibili per il pianeta e la salute umana" spiega una nota.