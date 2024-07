Rogo nei pressi di Orvieto si ferma l' alta velocità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Ancora problemi per la circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze: i treni sono statiti per un incendio di sterpaglie nelle vicinanze delle lineee convenzionale neidi. Ilnon ha riguardato la sede ferroviaria ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per consentire, dopo almeno due ore, una prima ripresa della circolazione ferroviaria della linea Av. Dai monitor delle stazioni di Roma e Firenze è emerso che i ritardi dovuti alla sospensione sono arrivati fino alle due ore, in particolare per le partenze dalla Capitale verso Milano. Anche a Firenze Santa Maria Novella i ritardi sono stati pesanti, fino alle due ore e mezza. L'incendio si era sviluppato intorno alle 16 all'altezza del chilometro 445 dell'autostrada, in direzione sud tra la stessa A1 e la vicina linea ferroviaria, pochi chilometri prima dell'uscita di