Perseguitata dall’ex fidanzato Inferno per una parrucchiera | Mi ha puntato il coltello alla gola

(Di martedì 30 luglio 2024) Le ha reso la vita unper mesi. È arrivato a puntarle unma anche a pedinarla giorno e notte, nell’intento di convincerla a ricostruire il rapporto. Temendo per la propria incolumità a seguito di chiare e non velate minacce di morte,fine la vittima ha denunciato lo stalker. Nei confronti del presunto persecutore, un uomo di 39 anni , già sottoposto ad ammonimento, i carabinieri hanno eseguito ieri la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della vittima, oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo. Il provvedimento è stato disposto dal Gip Carolina Clò su richiesta del pm Ilaria Corbelli, nell’ambito di un fascicolo per stalking. La vittima è una giovaneche lavora in un comune della nostra provincia.