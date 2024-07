Parigi 2024 Senna inquinata la protesta degli atleti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (askanews) – “Quando ti svegli alle 4.20 per gareggiare alle Olimpiadi, e la gara non c’è” è ladel campione olimpico in carica di triathlon, Kristian Blummenfelt, dopo il rinvio della gara a causa dell’inquinamento della. Il norvegese posta la foto del suo volto stravolto dalla levataccia inutile. Intanto è rivolta: “Se la priorità è la salute– dice il belga Marten van Riel, due bronzi olimpici – la gara doveva essere spostata altrove da tempo. Siamo solo marionette in uno spettacolo di marionette”. “La gara doveva essere spostata altrove da tempo,” ha detto van Riel, esprimendo una frustrazione condivisa da molti sportivi. La loro preparazione per le Olimpiadi è il risultato di sacrifici e duro lavoro, ed eventi come questo non dovrebbero minacciarne l’andamento.